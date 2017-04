Parlamento autoriza May a antecipar eleições no Reino Unido

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira (19), por um placar de 522 a 13, a moção do governo de Theresa May para dissolver o Parlamento e convocar eleições para 8 de junho.

A medida contou com o apoio do Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra, do Partido Trabalhista e da legenda Liberal-Democratas (Lib-Dem), de oposição. Já o independentista Partido Nacional Escocês (SNP) se absteve.

Com isso, May fica autorizada a antecipar as eleições. (ANSA)