Gritando 'Alá é grande', homem faz disparos e mata 3 nos EUA

Ao menos três pessoas morreram nesta terça-feira, dia 18, após serem baleadas por um homem na cidade de Fresno, na Califórnia, que gritava "Allahu Akbar" ("Alá é Grande") enquanto realizava os disparos.

Segundo o chefe de polícia da cidade, Jerry Dyer, o homem que começou a atirar no centro do município nesta manhã se chama Kori Ali Muhammad, de 39 anos, apelidado por ele mesmo de "Jesus Negro", e já foi detido.

De acordo com Dyer, mesmo tendo dito "Alá é Grande" em árabe, frase exclamada em muitos atentados terroristas, ainda não é possível dizer a motivação do ataque. No entanto, o oficial admitiu, durante uma coletiva de imprensa, que no perfil das redes sociais de Muhammad o homem havia publicado várias postagens contra pessoas brancas e, por isso, não parece ter ligações com jihadistas islâmicos.