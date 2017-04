'Deutsche Welle': Trump assume risco com Erdogan

Matéria publicada nesta quarta-feira (19) pelo jornal Deutsche Welle conta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou nesta segunda-feira (17/04) seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória do "sim" no referendo constitucional realizado no dia anterior na Turquia, o qual ampliou os poderes do líder do país.

"Trump telefonou a Erdogan nesta noite e o felicitou pelo sucesso do seu referendo", divulgou a agência de notícias estatal turca Anadolu, citando fontes da presidência turca.

Welle afirma que em comunicado, a Casa Branca disse que os dois presidentes discutiram sobre a "necessidade de cooperar" contra o terrorismo e o grupo "Estado Islâmico" (EI) e concordaram sobre a importância de responsabilizar o regime do ditador sírio, Bashar al-Assad.

Presidente dos EUA felicita líder turco por vitória do "sim" em consulta popular sobre introdução de sistema presidencialista

A reportagem diz que segundo dados preliminares, o "sim" ganhou na Turquia com 51,4% dos votos, num referendo contestado pela oposição e criticado por observadores internacionais. Cerca de 2,5 milhões de votos suspeitos poderiam ser falsos, dizem políticos da oposição, que prometeram impugnar os resultados por violação da lei eleitoral.

O diário acrescenta que o gesto de Trump contraria até mesmo o posicionamento do porta-voz do Departamento de Estado americano, Mark Toner, que demonstrou preocupação com irregularidades apontadas pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

> > Deutsche Welle