Casa Branca tentará marcar reunião entre Papa e Trump

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (19) que entrará em contato com o Vaticano para tentar organizar uma audiência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o papa Francisco.

Segundo o porta-voz do governo, Sean Spicer, a pretensão é que o encontro aconteça durante a visita oficial do magnata à Itália, que ocorre nos dias 26 e 27 de maio. "Será certamente uma honra", ressaltou.

Até o momento, não consta nenhum encontro entre o chefe de Estado e o líder católico nas agendas de ambos. Caso a audiência não seja confirmada, Trump poderá ser o primeiro presidente norte-americano desde Franklin D. Roosevelt a fazer uma viagem ao país europeu sem se reunir com o Pontífice.