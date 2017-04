Casa Branca anuncia encontro entre Trump e Abbas em maio

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, anunciou nesta quarta-feira (19) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, no dia 3 de maio em Washington.

Segundo o governo norte-americano, o tema central do encontro será o processo de paz com Israel, onde os dois presidentes irão "reafirmar o compromisso de perseguir e finalmente concluir um acordo para o fim do conflito" entre palestinos e israelenses.

Esse será o primeiro encontro entre os dois líderes e ocorre após diversas manifestações de apoio do governo republicano aos planos israelenses - que não incluem a chamada "solução dos dois Estados".

Antes mesmo de assumir a Presidência norte-americana, Trump sempre se mostrou mais favorável aos israelenses, não condenando os assentamentos em terras palestinas e dizendo-se indiferente se a paz chegaria através da solução de um ou dois Estados.

Além disso, a decisão do governo norte-americano de transferir a embaixada dos EUA para Jerusalém, em uma área que nem as Nações Unidas reconhecem como pertencente à Israel, gerou mais tensão na região.