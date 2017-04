Bush pai volta a ser internado por pneumonia nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush, de 92 anos, foi novamente internado devido a uma pneumonia que o acomete desde o início do ano. "Bush pai" foi internado em Houston, no Methodist Hospital, na última sexta-feira (14) e está em observação devido a uma tosse persistente.

Mas os médicos garantem que é um caso "leve" de pneumonia que já está "quase resolvido". "Ele está com um humor ótimo e ficará em observação até que recupere as forças", disse seu porta-voz.

"Bush pai" teve uma recaída no seu tratamento contra a pneumonia que o deixou internado por 16 dias no início do ano. Essa é a quarta vez que ele precisa ser hospitalizado desde 2015, quando o ex-presidente quebrou uma das vértebras da coluna cervical ao sofrer uma queda. George H.W. Bush governou os Estados Unidos entre 1989 e 1993.

Ele sofre de Mal de Parkinson e se locomove hoje em dia com uma cadeira de rodas ou um carrinho elétrico.