Viaduto desaba na Itália em cima de carro de polícia

Uma rampa de ligação do viaduto de Fossano, na província de Cuneo, na Itália, desabou nesta terça-feira (18) e deixou um carro de polícia destruído.

A estrutura caiu sobre a rodovia de Marene em cima de um veículo com dois policiais que saíram ilesos. De acordo com os militares, eles ouviram um barulho e conseguiram se salvar antes do desabamento.

"Somos dois milagres", afirmaram os policiais. Trata-se de um agente de 25 anos e de um militar de 55 que passavam próximo ao local por estarem em serviço na estação de Fossano. Eles foram atendidos pelo serviço de emergência, mas não tiveram nenhum ferimento.

Como medida de precaução, a polícia local, com a ajuda de outras forças de segurança, interditaram a via por completa. Os bombeiros junto com os funcionários municipais estão investigando as causas do colapso do viaduto.