'The Guardian': Homem que matou idoso e colocou vídeo no Facebook se suicidou

Matéria publicada nesta terça-feira (18) pelo The Guardian conta que a polícia do Estado da Pensilvânia, EUA, anunciou nesta manhãa que, "após uma breve perseguição", Steve Stephens, de 37 anos, que matou um idoso e colocou o vídeo no Facebook, se suicidou.

Segundo a reportagem Stephens foi encontrado no condado de Erie. O homem estava sendo procurado em vários estados, depois de ter assassinado um homem de 74 anos e ter dito, em um vídeo divulgado nas redes sociais, que tinha assassinado mais 13 pessoas.

> > The Guardian