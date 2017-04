Terremoto de 6 graus de magnitude é registrado na Amazônia

Um terremoto de 6 graus de magnitude abalou a região amazônica entre Peru e Equador nesta terça-feira. O epicentro foi localizado a cerca de 255 quilômetros a noroeste da cidade peruana de Iquitos e a cerca de 19,7 quilômetros de profundidade.

Até o momento, não foram registradas vítimas ou danos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto foi sentido em cidades localizadas em ambos os lados da fronteira entre os dois países sul-americanos, como Iquitos, Yurimaguas, San Lorenzo e Nauta, no Peru.

No Equador, o tremor sacudiu fortemente as cidades fronteiriças das províncias de Puyo e Pastaza, mas internautas relatam que ainda reflexos do puderam ser percebidos na capital Quito e na distante Guayaquil.

O mapa disponibilizado pelo USGS mostra ainda que espasmos leves puderam ser sentidos nos estados do Amazonas e Acre, no Brasil e em parte da Colômbia.

Sputnik