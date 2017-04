Premier britânica convoca eleições antecipadas para junho

Em um anúncio inesperado, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, convocou para 8 de junho eleições gerais antecipadas no país. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), em Downing Street, Londres, após uma reunião do Conselho de Ministros. May marcou as eleições apesar de ter rejeitado várias vezes nos últimos meses a possibilidade de realizar um novo pleito no país. "O Brexit é de interesse nacional, mas os outros partidos se opõem", disse May, referindo-se à saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

As eleições foram convocadas para enfrentar o forte clima de divisão disseminado pela oposição do Partido Trabalhista, dos Liberais Democratas e dos movimentos de independência na Escócia. A situação poderia enfraquecer o Reino Unido nas negociações com a UE. Admitindo que tinha excluído anteriormente a ideia de novas eleições, May disse que agora reconhece que este "é o único modo de garantir a estabilidade" do país. "Precisamos e precisamos fazer isso agora", contou a premier.

Ela também aproveitou a ocasião e pediu para os britânicos votarem na sua legenda, o Partido Conservador, para conduzir o processo de divórcio do país da União Europeia. May tomou posse em 13 de junho de 2016, após a renúncia do então premier David Cameron. Ele deixou o cargo porque não conseguiu conter a vitória do "sim" no referendo que optou pelo Brexit. (ANSA)