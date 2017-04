Helicóptero com juízes e comissão eleitoral cai na Turquia

Um helicóptero que levava 12 pessoas, membros das forças de segurança e juízes da Comissão Eleitoral da Turquia, caiu nesta terça-feira (18) na província de Tunceli.

De acordo com as autoridades locais, o acidente foi causado pelas más condições climáticas. Equipes de socorro foram enviados para o local e ainda não se tem informações sobre as vítimas nem se há sobreviventes.

O acidente ocorre dois dias depois da Turquia realizar um referendo, aprovado com 51% dos votos, que alterou a Constituição do país, substituindo o parlamentarismo pelo presidencialismo, dando, assim, mais poderes ao mandatário Recep Tayyip Erdogan.

A oposição contesta os votos, alegando que muitas cédulas não tinham o timbre oficial, e entrou com processos na Justiça para pedir a anulação do referendo.