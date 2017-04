'Deus me ajudou em tempos difíceis', diz Bento XVI

O papa emérito Bento XVI completou 90 anos no último dia 16 de abril e agradeceu pelo afeto recebido e por Deus ter proporcionado uma "vida bela, intensa, com altos e baixos".

"O meu coração está repleto de gratidão pelos 90 anos que Deus me deu. Já fui testado e provei tempos difíceis, mas Ele sempre me guiou e me tirou fora, de modo que eu pudesse continuar minha viagem", disse Bento XVI durante a celebração de seu aniversário nesta segunda-feira (17).

Joseph Ratzinger recebeu em sua residência, o mosteiro "Mater Ecclesiae" nos jardins do Vaticano, uma delegação de sua terra natal, a Baviera, na Alemanha. Seu irmão Georg, três anos mais velho, e seu secretário particular, Georg Ganswein, também participaram da comemoração.

"Baviera é bonita por sua criação. O país é bonito por suas torres, casas com varandas cheias de flores, as pessoas são boas. Baviera é bonita porque se conhece Deus e se sabe que foi Ele que criou o mundo e é bom quando nós contruímos juntos com Ele", ressaltou.

Único a renunciar na história da Igreja Católica, o ex-Pontífice brindou o seu aniversário com uma caneca de cerveja. "Muito obrigado por trazer Baviera aqui. Desejo-lhe a bênção de Deus.

Saúdem a casa, a minha gratidão a vocês e com muito prazer em meu coração, eu continuo a andar e viver em nossas paisagens e espero que tudo permaneça bem", finalizou.