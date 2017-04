Ataque terrorista a posto de checagem no Egito mata policial

Um policial morreu e ao menos outros quatro ficaram feridos em um ataque terrorista na tarde desta terça-feira, dia 18, em um posto de checagem perto do Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina, na província do Sinai do Sul, Egito.

Segundo o Ministério do Interior do país, um grupo armado chegou ao posto de controle da polícia de Sharm El Sheihk, localizado a algumas centenas de metros da igreja, e começou a realizar os disparos, que foram respondidos por tiros dos policiais que estavam no local. Até o momento, não há maiores informações sobre os homens que realizaram o ataque e nenhum grupo terrorista o reivindicou.

O Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina é visitado anualmente por milhares de pessoas por ser uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo e um Patrimônio da Humanidade da Unesco. O incidente aconteceu a menos de duas semanas de dois ataques a igrejas coptas cristãs no país terem causado a morte de ao menos 45 pessoas e ferido outras dezenas e perto da viagem do papa Francisco ao Egito, que irá acontecer entre os dias 28 e 29 deste mês e que contará com segurança extra para a proteção do Pontífice.