Secretário de Trump ordena a revisão do programa nuclear dos EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos James Mattis ordenou a revisão do planejamento do programa nuclear do país até o final deste ano, segundo informações do Pentágono.

Segundo informações da RT en Español, a iniciativa visa saber exatamente qual é a situação do armamento nuclear das forças norte-americanas.

O porta-voz do Pentágono Dana W. White informou, por meio de um comunicado, que o relatório completo sobre o tema deverá ser apresentado até dezembro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O secretário Mattis ordenou o início de um reexame, a ser conduzido pelo secretário de defesa e vice-presidente Junta de Chefes do Estado Maior, e que inclui parceiros de outras agências", informou o Pentágono.

Sputnik