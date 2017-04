Rússia prende suspeito de organizar ataque em metrô

O serviço de Inteligência russo, FSB, anunciou nesta segunda-feira (17) a prisão de Azimov Abror Akhralovic, 27 anos, suspeito de ser o organizador do ataque terrorista contra o metrô de São Petersburgo no dia 3 de abril, informou a agência Sputnik.

A prisão ocorreu no bairro Odintsovo, em Moscou. De acordo com a agência de notícias russa Tass, foram encontrados uma pistola e dois celulares com Akhralovic no momento da prisão. Ele foi detido próximo à estação de trem da capital russa.

De acordo com o FSB, ele foi o responsável por treinar Akhbarzhon Jalilov, 22, que comentou o atentado que matou 14 pessoas e deixou outras 50 feridas em uma estação do metrô. De acordo com o FSB, Azimov - que é proveniente da Ásia Central - foi levado para depor no "Comitê de Investigação".

A prisão ocorre cerca de 10 dias após as autoridades russas informarem que estavam investigando os cúmplices de Jalilov, que era natural do Quirguistão. A mídia russa chegou a divulgar a possibilidade do terrorista ter sido um "homem-bomba sem querer", já que as investigações apontavam que ele deveria apenas ter deixado a bolsa com explosivos.

No entanto, as motivações para o atentado continuam desconhecidas.