Por G7, aeroporto na Sicília contará história da região

Quem chegar à Sicília através do Aeroporto da Catânia nos próximos meses poderá aprender um pouco mais sobre o homem, os deuses e as culturas milenares da região italiana já em um dos terminais do espaço.

Por ocasião da próxima cúpula do G7, que acontecerá nos dias 26 e 27 de maio em Taormina, também na Sicília, foi criada a ideia do "Innovative Gate of Culture", um "laboratório temporário" que tem como objetivo contar um pouco da cultura da ilha italiana através de reconstruções virtuais e em 3D de importantes documentos e descobertas arqueológicas que se encontram nos museus sicilianos.

O projeto do "terminal da cultura" foi promovido pelo Instituto para os Bens Arqueológicos e Monumentais (Ibam) da Catânia em colaboração com a cidade, e tem à disposição algumas obras da coleção do Castello Ursino, das quais, com a tecnologia da impressão 3D, foram realizadas cópias fiéis das originais.

A apresentação oficial do terminal aconteceu ainda nesta segunda-feira (17) e a sua inauguração está programada para os próximos dias. No interior do espaço, alguns monitores passarão documentários em vídeo que conseguiram reconstruir em animação digital as dimensões reais e a bela arquitetura de grandes monumentos do passado romano da Catânia e de Siracusa.