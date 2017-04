Harry confessa que fez terapia para superar morte de Diana

O príncipe Harry confessou em uma entrevista à imprensa britânica que precisou se submeter a terapia para enfrentar o trauma da morte de sua mãe, a princesa Diana.

Em declaração ao jornal "The Daily Telegraph", o monarca, quinto na linha sucessão ao trono, comentou pela primeira vez que tentou esconder e lutar contra seus sentimentos por anos.

"Enfiava a cabeça na terra, me negava a pensar nela. Por que isso deveria me ajudar? Eu me senti atriste e não a fazia voltar à vida", disse Harry, de 32 anos, que, junto com seu irmão William e sua cunhada Kate Middleton, está em uma campanha para sensibilizar a opinião pública sobre saúde mental.

"Estive muito perto, em várias ocasiões, de um esgotamento", revelou o príncipe, detalhando que começou a buscar ajuda de um psicoterapeuta aos 28 anos de idade. Harry contou que teve o apoio de William para procurar atendimento médico e que encontrou na prática do boxe uma maneira de "administrar a agressividade e o desejo de bater em alguém".

A princesa Diana, conhecida mundialmente pelo apelido Lady Di, morreu em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro na França. (ANSA)