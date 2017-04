Ao lado de Melania, Trump participa de caça aos ovos de Páscoa na Casa Branca

Com um discurso da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e a primeira aparição de Barron, seu filho com o presidente Donald, aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 17, a 139ª edição da famosa caça aos ovos de Páscoa no jardim da Casa Branca.

"Enquanto nós renovamos essa tradição, obrigada por se juntarem a nós. Em nome do presidente e de Barron, nós desejamos a vocês muita diversão e belos dias à frente", disse a ex-modelo que também agradeceu aos voluntários do evento, funcionários da Casa Branca e a banda militar que tocou na ocasião.

"Eu vi essas crianças e elas são bastante, bastante competitivas", disse Trump durante o evento

Com menos convidados que de costume, a corrida dos ovos focou em qualidade em vez de quantidade, enfatizaram os organizadores. No ano passado, mais de 35 mil pessoas compareceram à iniciativa, comandada na época pela ex-primeira-dama Michelle Obama e que teve a presença de convidados como a cantora Beyonce, seu marido, o rapper Jay-Z, e sua filha, Blue Ivy.

"Nós vamos participar e aproveitar a sua companhia pela corrida, uma ótima corrida de ovos de Páscoa. E eu não sei se as pessoas terão sucesso, mas eu sei que muitas pessoas lá embaixo terão. Eu vi essas crianças e elas são bastante, bastante competitivas", disse Trump que depois afirmou que tudo deu certo no evento e que sua esposa "trabalhou muito" na sua organização.