Sob sanções, Pyongyang expressa desejo de fortalecer laços com Moscou

A Coreia do Norte tem a intenção de desenvolver as relações com a Rússia, uma vez que as duas nações se encontram atingidas por medidas restritivas impostas por Estados Unidos e outros países ocidentais, segundo afirmou a chancelaria norte-coreana neste domingo.

Na última sexta-feira, o embaixador russo em Pyongyang, Aleksandr Matsegora, disse à Sputnik que Moscou e Pequim não queriam causar um caos econômico e social na Coreia do Norte com novas sanções propostas pelos EUA como principal forma de parar o programa nuclear norte-coreano.

"A Rússia, assim como o nosso país, está sob sanções dos Estados Unidos e do Ocidente. Nós temos que desenvolver relações de amizade. Será do interesse dos dois países", disse o vice-diretor do departamento europeu do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Kim Yong, em conversa com jornalistas russos, destacando três visitas realizadas pelo antigo líder Kim Jong-il à Rússia.

"Os encontros de alto nível e os documentos entre os países são base para futuro desenvolvimento de relações amistosas. O ano de 2015 foi de amizade entre a Rússia e o nosso país, as trocas entre as delegações se intensificaram em todas as esferas, política, econômica e cultural. Desde que o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução, em 2016, as relações bilaterais vêm se desenvolvendo com sucesso, apesar de todos os obstáculos", acrescentou o diplomata.

>> Sputnik