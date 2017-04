Parlamentares tentam privar esposa de Assad da cidadania britânica

Membros do parlamento britânico pediram ao Ministério do Interior do país para retirar a cidadania britânica à esposa do presidente sírio, Asma Assad, informa o jornal Sunday Times.

Segundo o jornal, vários deputados, bem como cidadãos sírios que moram no país, fizeram o pedido no sábado (15).

Asma Assad nasceu em Londres e tem cidadania da Síria e da Grã-Bretanha. Segundo a edição, o fato de possuir uma segunda nacionalidade permite aos parlamentares privá-la da cidadania britânica.

O membro do parlamento britânico Nadhim Zahawi disse que Asma Assad "faz parte da campanha propagandista que comete crimes de guerra" e apelou para "perseguir [o presidente] Assad de todas as formas", incluindo causando pressão sobre a sua mulher.

Em 4 de abril, a oposição síria acusou o exército do governo sírio de ser o responsável pelo ataque químico na província de Idlib, que causou 80 mortos e 200 feridos. O governo sírio negou o uso de armas químicas e afirmou a inexistência de tais armas. Em janeiro de 2016, a Organização para a Proibição de Armas Químicas anunciou ter destruído o arsenal de armas químicas da Síria de acordo com a vontade do governo sírio.

