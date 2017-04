Forças Democráticas da Síria matam 35 terroristas do Estado Islâmico

As Forças Democráticas da Síria (FDS) eliminaram pelo menos 35 militantes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no Norte do país ao longo das últimas 24 horas, de acordo com fontes locais.

Segundo a Firat News, 10 combatentes extremistas foram mortos durante confrontos na cidade de Tabqa, na noite do último sábado, enquanto outro foi morto em uma vila próxima. Depois, ao todo, 24 terroristas foram mortos perto de Raqqa, a proclamada capital do EI na Síria.

Na última sexta-feira, as FDS anunciaram o início da quarta fase da operação Fúria do Eufrates, que consiste na libertação de áreas rurais da província de Raqqa antes da batalha final pela cidade.

A Fúria do Eufrates foi lançada em novembro passado e conta com o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, a qual não recebeu autorização do governo local para atuar em território sírio.

>> Sputnik