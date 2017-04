Coreia do Norte comenta lançamento de míssil balístico

Falando do último lançamento do míssil balístico, o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano afirmou que não houve um comunicado oficial mas, mesmo que tivesse havido um lançamento, é um processo habitual que não é de surpreender, afirmou o vice-chefe do primeiro departamento da Europa da Coreia do Norte, Kim En Huo.

Anteriormente, no domingo (16), a Coreia do Sul informou sobre um lançamento falhado do míssil norte-coreano. O tipo do míssil não está identificado, mas os especialistas não excluem que podia ser o míssil balístico de alcance médio KH-15.

"O estimado líder supremo Kim Jong-un destacou no seu discurso de Ano Novo que os preparativos para os lançamentos de teste dos mísseis balísticos já estão na etapa de aperfeiçoamento, e nós dissemos várias vezes que serão tomadas medidas em qualquer momento, quando nosso dirigente Kim Jong-un decidir", disse Kim En Huo.

O diplomata destacou que o arsenal nuclear corresponde a medidas de autodefesa para a Coreia do Norte e "é um direito legítimo do Estado soberano".

"Havia uma pergunta se nós realizamos o lançamento do míssil, mas não o anunciamos oficialmente. Até se tivéssemos lançado, é um processo habitual para aumentar as capacidades das forças nucleares de detenção do nosso país e não há nada de surpreender. Nem sempre tais coisas são divulgados na imprensa", adicionou o vice-chefe do departamento.

Sputnik