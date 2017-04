Ataque contra centro de Damasco deixa civis mortos e feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um bombardeio terrorista no centro da capital síria neste domingo, conforme relataram órgãos de mídia locais.

Os militantes teriam disparado tiros de morteiro contra civis que estavam na praça Umayyad, em Damasco, matando uma mulher e uma criança.

No início de março, a cidade foi alvo de um grande ataque contra civis perto do cemitério de Bab al-Saghir, matando pelo menos 40 pessoas e deixando cerca de 120 feridos. O grupo Tahrir al-Sham reivindicou a responsabilidade por esse ato. No final do mês, forças da oposição lançaram uma ofensiva surpresa contra a capital e quase chegaram ao centro da cidade, mas foram reprimidos pela aviação síria.

Na última sexta-feira, tropas do governo conseguiram frustrar mais uma investida terrorista contra Damasco, mas foram novamente repelidos pelo exército.

