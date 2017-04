Senador russo: ameaça de ataque preventivo contra EUA não parece blefe

O governo da Coreia do Norte não parece estar blefando quando ameaça os EUA com um ataque preventivo em caso de haver provocações por parte deles, acredita o senador russo Aleksei Pushkov.

"Não parece que as ameaças de resposta da Coreia do Norte sejam blefe: os alvos indicados estão na zona de alcance operacional dos seus mísseis e da sua artilharia", comunicou o político no seu Twitter.

Entretanto, ele advertiu o Pentágono sobre o perigo de quaisquer provocações à Coreia do Norte.

"Verificar se é blefe ou não – é brincar com o fogo", acredita ele.

Antes, o Estado-Maior General do Exército Popular da Coreia do Norte tinha comunicado sobre a prontidão para realizar um ataque preventivo contra os EUA em caso de ações provocatórias por parte de Washington.

?"Todas as iniciativas provocatórias políticas, econômicas e militares vão enfrentar uma resposta poderosa por parte do nosso exército e do povo", diz o comunicado do Estado-Maior.

Segundo o representante da entidade, a resposta da Coreia do Norte inclui a possibilidade de realização de ataques preventivos marítimo, terrestre e aéreo contra bases militares norte-americanas na Coreia do Sul e a residência presidencial Casa Azul (residência oficial do chefe de Estado sul-coreano). Entretanto, ele acrescentou que os mísseis da Coreia do Norte estão apontados às bases dos EUA no Japão e também no território dos EUA.