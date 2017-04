Premiê britânica se arrisca a enfrentar oposição séria do seu próprio partido

A premiê do Reino Unido, Theresa May, poderá ter de encarar uma revolta dos seus colegas de partido devido aos estudantes estrangeiros que chegam ao país, comunica a edição britânica.

Os conservadores não estão de acordo com a opinião de May de que os estudantes estrangeiros devem ser entendidos por migrantes de longa duração e incluídos em uma lista especial que restringe o número de imigrantes de outros países, informou a edição The Independent.

Planeja-se que a respectiva emenda ao projeto de lei sobre ensino superior e investigação, aprovado pela Câmara dos Lordes no mês passado, seja discutida já em 19 de abril.

De acordo com os dados disponíveis, até hoje a maioria dos parlamentares concordou que nenhum estudante "deve ser considerado, no âmbito da política do Estado, como um migrante a longo prazo no período dos seus estudos no Reino Unido".

Os críticos da postura de May afirmam que a premiê não quer fazer uma exceção para os estudantes para que isto a ajude a alcançar o objetivo do governo de reduzir a migração pura até menos de 100 mil pessoas por ano.

Porém, a perspectiva de um conflito com os conservadores pode fazer com que Theresa May procure um compromisso a este respeito.