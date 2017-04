Explosão atinge comboio com refugiados xiitas perto de Aleppo

A explosão ocorreu perto de um comboio de ônibus que evacuava refugiados xiitas das cidades de Fua e Kefraya para Aleppo, comunica a TV local.

Segundo comunicou uma fonte da Sputnik, o número de mortos no incidente subiu para 70.

De acordo com a mídia local, a explosão foi supostamente causada por um terrorista que teria detonado um artefato explosivo. A mídia sugere que a explosão deixou vítimas.

Mais de 20 civis morreram em resultado do atentado

?Na sexta, um comboio de 75 ônibus chegou a Aleppo evacuando cerca de 5 mil pessoas das cidades cercadas. A evacuação das cidades de Fua e Kefraya é parte do acordo atingido entre o governo sírio e os militantes.

?Fua e Kefraya são cidades controladas pelas forças governamentais. As cidades, com uma população de cerca de 20 mil pessoas, têm estado cercadas desde 2013. A situação humanitária nas cidades se está deteriorando devido ao fato de os comboios com ajuda humanitária serem sempre atacados pelos grupos terroristas que operam na Síria.

