Novo dono do Milan quer time entre os 5 melhores do mundo

"Força, Milan". Com esta expressão, o novo proprietário e presidente do clube italiano, o empresário chinês Yonghong Li, concluiu nesta sexta-feira (14) seu primeiro discurso e apresentou as principais metas do time.

"Este glorioso clube dá início a um novo capítulo. O sucesso desta transição só foi possível graças ao profundo amor dos torcedores do Milan e pelo esforço de todos os parceiros envolvidos. Agradeço a Berlusconi [ex-primeiro-ministro italiano e ex-proprietário do time] e ao grupo Fininvest pela confiança depositada em nós', comentou.

Sobre mudanças no elenco milanês, a nova direção do time disse que dará prioridade para a renovação do contrato do goleiro Donnarumma. Em seguida, tentará formar uma boa equipe com o técnico Vincenzo Montella e garantir uma vaga na Europa League.

O objetivo final é colocar o Milan o quanto antes na Champions. "Com passos pequenos, podemos ficar entre os cinco melhores clubes do mundo", disse Yonghong Li.Os novos dirigentes do clube também disseram à imprensa italiana que Berlusconi está pronto para dar qualquer tipo de suporte nessa nova fase.

"No jantar, conversamos muito e ele me disse que, independentemente da situação, quando o Milan precisar dele, estará sempre pronto para dar seu máximo apoio", disse Yonghong Li. Uma das filhas de Berlusconi, Barbara, permanecerá ligada ao Milan, notícia que tomou toda a imprensa esportiva de surpresa.

"Ela continuará ainda como presidente da Fundação Milan', anunciou Marco Fassone.