EUA prepara 'ataque preventivo' contra Coreia, diz TV

Os Estados Unidos estão prontos a lançar um "ataque preventivo" com armas convencionais contra a Coreia do Norte, caso o Pentágono se convença de que Pyongyang está preparando um teste nuclear. A informação é da emissora de TV "NBC", que cita fontes da inteligência norte-americana.

Uma possível prova com armas atômicas do regime de Kim Jong-un poderia ocorrer no próximo fim de semana, durante as celebrações pelo 105º aniversário de nascimento de Kim Il-sung, o primeiro líder da nação. Por sua vez, o governo norte-coreano já declarou que responderá a "ações ofensivas" de Washington.

Os EUA posicionaram um porta-aviões de propulsão nuclear e navios militares na península da Coreia, em mais um episódio da escalada na tensão entre os dois países, e têm adotado uma postura agressiva na política externa nos últimos dias, com bombardeios na Síria e no Afeganistão.