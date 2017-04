EUA enviarão caças F-35 para a Europa

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (14) o envio de caças de quinta geração F-35A Lightning II para participar de exercícios militares na continente europeu.

"A Força Aérea irá enviar um pequeno número de aeronaves F-35A Lightning II neste final de semana para um treinamento planejado na Europa", informou o Pentágono através de um comunicado.

Os exercícios em questão fazem parte da Iniciativa de Reafirmação Europeia, programa iniciado em 2014 com o objetivo de aumentar a presença militar norte-americana no Velho Continente. De acordo com a Defesa dos EUA, o envio desses caças para a Europa representa um "progresso natural" do seu desenvolvimento e permitirá avaliar as capacidades operacionais dos jatos.