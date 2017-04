Vaticano anuncia visita do Papa a Bolonha em outubro

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (13) que o papa Francisco fará uma visita especial às cidades de Cesena e de Bolonha, na região italiana da Emília-Romana, no dia 1º de outubro, e que receberá jovens, imigrantes e trabalhadores.

A Santa Sé explicou que o convite da viagem foi feita pelos bispos dos dois municípios, os monsenhores Douglas Regattieri e Matteo Zuppi. Na primeira cidade, o Pontífice comemorará os 300 anos do nascimento do papa Pio VI e na segunda ele irá em ocasião do congresso eucarístico diocesano.

O programa da visita prevê que o líder da Igreja Católica chegará de helicóptero ao hipódromo de Cesena. Na Piazza del Popolo ele cumprimentará alguns moradores e se encontrará com o clero, jovens e famílias da catedral. Ainda de helicóptero, Jorge Mario Bergoglio conhecerá o centro regional de Via Mattei, onde se encontrará com jovens imigrantes que desembarcaram nas costas italianas.

Depois disso, na Piazza Grande, Francisco recitará o tradicional Angelus, missa aberta de domingo, que contará com uma participação especial de trabalhadores. Além disso, o Papa almoçará junto aos pobres na Basílica de São Petrônio, se encontrará com o clero da cidade, realizará uma missa na Basílica de San Domenico, se encontrará com o mundo universitário do município e, por fim, voltará ao Vaticano.