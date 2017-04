Segurança em Roma será reforçada para eventos de Páscoa

Para o fim de semana da Páscoa, a cidade de Roma contará com equipes especiais de segurança e unidades que usarão cães farejadores de explosivos em todos os locais que contarão com celebrações especiais, decidiram as autoridades políticas e militares da cidade nesta quinta-feira (13).

Todas as áreas que terão uma grande concentração de pessoas serão monitoradas por um plano de vídeo-vigilância proposto pela polícia científica à sede da polícia da capital italiana.

A área que mais receberá o reforço policial será o Coliseu, que terá a cerimônia de Via Crucis feita pelo papa Francisco. O local já ficará fechado ao público a partir das 13h (hora de Roma) e terá detectores de metais e fechamento das vias para a passagem dos carros.

Também receberão atenção especial as ruas que concentram muitos centros comerciais e os castelos romanos, onde está previsto um grande fluxo de turistas.