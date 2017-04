Número de mortos em protestos na Venezuela sobe para 5

Subiu para cinco o número de mortos em protestos na Venezuela contra o regime de Nicolás Maduro, informou as autoridades locais nesta quinta-feira (13).

As mortes estão sendo investigadas pelo Ministério Público venezuelano que confirmou a informação. Entre os mortos estão Miguel Colmenares, de 36 anos; um adolescente, de 13 anos; um jovem assassinado com um tiro no peito, no dia 5 de abril; Ricarda González, de 87 anos; e Gruseny Antonio Canelo, de 32 anos.