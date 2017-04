Livro com textos inéditos de Bento XVI é lançado na Itália

Às vésperas do aniversário de 90 anos do papa emérito Bento XVI, foi publicada na Itália uma coletânea de textos inéditos no país assinados pelo alemão.

Chamado "Il tempo e la storia. Il senso del nostro viaggio" ("O tempo e a história: o sentido da nossa viagem", em tradução livre), o volume foi preparado pela editora Piemme e reúne escritos do Joseph Ratzinger teólogo e filósofo.

As reflexões abordam desde os ídolos modernos até a eterna briga entre ciência e fé. O livro apresenta inclusive textos feitos pelo papa emérito antes de ele ter sido nomeado arcebispo de Munique, em 1977 - em sua vida acadêmica, Ratzinger lecionou teologia em diversas universidades alemãs.

O antecessor de Francisco completará 90 anos de idade no próximo dia 16 de abril, no domingo de Páscoa. Ele renunciou ao trono de Pedro em 28 de fevereiro de 2013, quando o Vaticano convivia com denúncias de pedofilia por parte de padres, escândalos financeiros e vazamento de documentos secretos.