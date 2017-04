Grupo pró-Maduro invade missa em Caracas e causa confusão

A missa solene em ocasião da "Quarta-feira Santa" para os católicos na Basílica de Santa Teresa, em Caracas, na Venezuela, foi interrompida hoje (12) por uma confusão entre um grupo favorável ao presidente, Nicolás Maduro, e membros da oposição, informa a mídia local.

A celebração, que era ministrada pelo cardeal Jorge Urosa Savino, foi interrompida aos gritos por um grupo que defendia o presidente do país, Nicolás Maduro, e causou revolta em muitos dos fiéis que participavam da missa. Vídeos nas redes sociais mostram agressões entre os dois grupos.

A missa ocorria antes da tradicional procissão da estátua do "Nazareno São Pedro", uma das imagens sacras mais veneradas entre os venezuelanos e um dos eventos mais tradicionais da semana da Páscoa no país.

Vários líderes da oposição haviam anunciado que participariam da missa e da procissão, pedindo para que os fiéis levassem consigo uma bandeira "como sinal do respeito pela Venezuela e pela democracia".

O próprio cardeal Savino é conhecido por sua posição anti-Maduro e nesta quarta-feira foi divulgada uma entrevista sua em que afirmava que o presidente "não pode continuar a proteger grupos armados que agem com impunidade", em uma alusão aos "coletivos", as violentas organizações que seriam as responsáveis pela morte de um manifestante na noite de ontem (11).

Caracas vem enfrentando uma série de protestos desde o anúncio de que um dos principais líderes opositores, Henrique Capriles, ter perdido seus direitos políticos por 15 anos. No entanto, o clima de tensão entre governo e oposição vem ficando cada vez pior nos últimos anos.