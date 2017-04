George e Charlotte serão pajem e daminha em casamento da tia

Os filhos do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, George e Charlotte, terão papeis importantes no casamento da sua tia, Pippa Middleton. Na cerimônia, que acontecerá na Igreja de São Marcos, na Inglaterra, no próximo dia 20 de maio, o primogênito do casal real será o pajem enquanto sua irmãzinha será a dama de honra.

O casamento entre Pippa e o empresário James Matthews poderá não ser tão luxuoso e caro quanto o de Kate e William, mas contará com muita realeza e, sem dúvida, com muita atenção da imprensa. Além dos pequenos herdeiros ao trono britânico, também comparecerão ao matrimônio a duquesa e seu marido e o príncipe Harry.