Atentado em Cabul deixa pelo menos 5 mortos; Estado Islâmico reivindica autoria

Pelo menos cinco civis morreram nesta quarta-feira (12) e três pessoas ficaram feridas em um atentado suicida no exterior do Palácio Presidencial do Afeganistão, em uma zona de alta segurança do centro de Cabul, informou à Agência EFE uma fonte oficial.

O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, informou que o ataque foi realizado por um suicida que estava a pé e tentou se lançar contra um veículo de funcionários do governo perto do Escritório de Assuntos Administrativos do Palácio Presidencial, localizado a 400 metros do Ministério de Defesa.

"De acordo com nossas informações, até agora cinco pessoas morreram no ataque, todos civis", indicou à EFE um porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Najib Danish.

"Detonou seu colete (com explosivos) perto do veículo, e como resultado infelizmente cinco civis morreram e três pessoas ficaram feridas", acrescentou Danish.

O local do ataque é o mesmo onde foi perpetrado em 5 de setembro do ano passado um atentado duplo que causou a morte de 26 pessoas, entre eles dois generais, um chefe dos serviços de inteligência e um comandante policial.

Estado Islâmico

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado em um breve comunicado divulgado na internet pela agência Amaq, filiada aos extremistas.

Kabul tem sido palco de repetidos atentados neste ano.

O último de grande magnitude ocorreu no começo de março quando um grupo de suicidas, supostamente membros do EI, atacou o principal hospital militar da cidade, deixando 35 mortos e 53 feridos.