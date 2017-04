Ahmadinejad surpreende e concorre a Presidência do Irã

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad concorrerá nas próximas eleições presidenciais de 19 de maio, informou a agência local IRNA nesta quarta-feira (12). O nome de Ahmadinejad foi inscrito logo no primeiro dia de registro de candidaturas.

Ao todo, 126 pessoas, sendo seis delas mulheres, já estão com candidaturas oficializadas no Ministério do Interior.

A decisão de Ahmadinejad de tentar voltar à Presidência vai contra o que ele mesmo tinha dito há uma semana em uma coletiva de imprensa, ocasião em que negou sua intenção de concorrer ao pleito e demonstrou apoio à candidatura de Hamid Baqaei, seu vice nos mandatos de 2005 a 2013.

"Não tenho intenção de concorrer à Presidência e apoio Hamid Baqaei como o candidato mais qualificado", dissera Ahmadinejad.

Agora, sua candidatura cria um novo quadro eleitoral no Irã e gera desconforto até com as lideranças religiosas, como o aiatolá Sayyid Ali Khamenei, que havia aconselhado Ahmadinejad a não tentar um novo mandato, pois criaria rachas na sociedade.

Em 2009, quando Ahmadinejad foi reeleito, o Irã registrou uma série de confrontos e protestos, com manifestantes acusando o então presidente de fraude eleitoral. O elenco definitivo de candidatos será anunciado pelo Ministério do Interior em 27 de abril.

A campanha eleitoral começará oficialmente em 28 de abril, com término em 17 de maio. Até o momento, os políticos com perfis mais cotados para as eleições eram o atual presidente, Hassan Rohani, e o clérigo conservador Ebrahim Raesi. Mas nenhum deles registrou candidatura ainda.