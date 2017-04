Agentes da ONU no Haiti promovem prostituição infantil

Um relatório secreto da Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou o envolvimento de agentes da força de manutenção de paz, os famosos "capacetes-azuis", em esquemas de prostituição de menores no Haiti.

Segundo o relatório, obtido com exclusividade pela agência de notícias AP, 134 capacetes-azuis do Sri Lanka estariam no esquema de prostituição. Eles são acusados de praticarem sexo com crianças, algumas com 12 anos de idade.

O documento cita uma entrevista com uma adolescente descrita como "V01", ou seja, "vítima número 1", que está na faixa etária de 12 a 15 anos, e a qual relatou ter feito sexo com cerca de 50 capacetes-azuis, inclusive um comandante da equipe que lhe pagou 75 centavos pela relação.

A ONU estima que mais de dois mil casos de abusos sexuais tenham ocorrido nos últimos 12 anos envolvendo funcionários das Nações Unidas em todo o mundo. Até o momento, nenhum agente da ONU no Haiti foi preso, apesar das provas e evidências do caso.