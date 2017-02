Teatro alla Scala fará doação para vítimas de terremotos

O famoso Teatro alla Scala de Milão fará uma apresentação extra da ópera "La Traviata", de Giuseppe Verdi, à metade do preço original para reunir fundos para as vítimas dos terremotos na Itália.

Toda a renda adquirida no espetáculo, que acontecerá na noite de 26 de fevereiro, será destinada às pessoas atingidas de alguma maneira pelos fortes tremores do ano passado e início deste ano.

Na apresentação, os artistas, desde o maestro Nello Santi, até o soprano Ailyn Perez, trabalharão de graça e os outros funcionários, os que quiserem, doarão o dia para a causa.

Quando os ingressos para a "Traviata", cuja temporada oficial começará no dia 28 deste mês, foram colocados à venda, eles se esgotaram imediatamente.

Sendo assim, não é difícil imaginar que as entradas para esse espetáculo extra, que começarão a ser vendidas no próximo sábado (11), são mais baratas que as outras e ajudarão italianos que precisam, também se esgotarão rapidamente.

"A Direção do Teatro, junto ao presidente da Fundação [Milão pela Scala] e ao prefeito de Milão, Giuseppe Sala, está trabalhando para individualizar um projeto para o qual destinar os fundos recolhidos", afirma um comunicado divulgado pelo alla Scala. (ANSA)