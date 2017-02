Estados Unidos cancelam mais de 2.800 voos por causa da neve

Mais de 50 milhões de americanos sofrem nesta quinta-feira (9) com a tempestade de neve que está ocorrendo em 15 estados do Nordeste dos Estados Unidos. A tempestade está se intensificando e já provocou o cancelamento de mais de 2.800 domésticos e internacionais e outros 700 voos estão atrasados.

As autoridades estão dando sucessivos avisos para que as famílias fiquem em casa. As aulas foram suspensas em Nova York, Boston, na Filadélfia e em várias outras cidades.

O Nordeste dos Estados Unidos é uma região que compreende os estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island e Vermont, pertencentes à Nova Inglaterra; e os de Nova Jérsei, Nova York e Pensilvânia, pertencentes ao Médio Atlântico.

O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos alerta que as condições de tempo poderão ainda piorar em um trecho de 400 quilômetros, entre a Filadélfia e Boston. Segundo a meteorologia, nevascas estão previstas para as próximas horas em Long Island, Nova Yorque e Sudeste de Massachusetts. As temperaturas dos estados do Nordeste estavam altas até ontem (8), mas caíram acentuadamente durante a noite.