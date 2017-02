Após protestos, ministro da Justiça da Romênia renuncia

O ministro da Justiça da Romênia, Florin Iordache, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dia 9, após o país ter sido palco de vários protestos pela lei que descriminalizava pequenos casos de corrupção e crimes de abuso de poder em cargos públicos, que causou indignação entre os romenos.

Ao renunciar, Iordache, responsável pelo projeto de lei, que que foi revogado no início da semana pelo governo, afirmou que suas iniciativas tiveram caráter "legal e constitucional", mas que elas não agradaram a "opinião pública".

Segundo o primeiro-ministro do país, Sorin Grindeanu, a lei descriminalizava casos de corrupção de até 44 mil euros e alguns crimes de abuso de poder. Dezenas de políticos acusados de corrupção poderiam se beneficiar com o decreto, incluindo o presidente do Partido Social Democrata (PSD), Liviu Dragnea, já condenado. Por isso, a população da Romênia foi às ruas e realizou alguns dos maiores protestos da história do país. Na capital Bucareste, por exemplo, mais de 300 mil pessoas pediram a renúncia do premier e exigiram novas eleições da nação no último domingo (5), o maior ato do país desde desde 1989, quando o regime comunista teve um fim pela revolução romena. (ANSA)