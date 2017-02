'The Guardian': Tribunal russo mantém condenação de líder da oposição 

Matéria publicada nesta quarta-feira (8) pelo The Guardian conta que o líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi considerado culpado de desvio de fundos de uma empresa de madeira em 2013. A decisão do tribunal de Kirov impede-o de se candidatar à presidência nas eleições de 2018.

Segundo a reportagem Navalny, que entrou no tribunal com uma mala de viagem, preparado para a prisão, garante estar inocente e afirma que o caso tem forte motivação politica.

Guardian acrescenta que ele foi condenado a 5 anos de prisão com pena suspensa. Trata-se da repetição do julgamento do ano passado em que Navalny também recebeu a mesma sentença. O supremo russo ordenou a repetição desse julgamento.

O Tribunal Europeu dos direitos humanos tinha considerado na altura que o direito de Navalny a um processo justo tinha sido violado. A lei russa impede pessoas condenadas a crimes sérios de se apresentarem como candidatas a eleições, finaliza Guardian.