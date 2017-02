Obama pratica kitesurf durante férias nas Ilhas Virgens

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi desafiado pelo bilionário dono do grupo Virgin, Richard Branson, a praticar kitesurf durante as suas férias nas Ilhas Virgens Britânicas, no Mar do Caribe.

O bilionário desafiou Obama a praticar o esporte enquanto ele se arriscava no foilsurf, modalidade parecida com o surf em que o praticante usa uma prancha foliboard que "flutua" acima da água.

"Então decidimos nos desafiar. Poderia Barack aprender a fazer kitesurf antes que eu fizesse foilboard? Combinamos de ter um dia de batalha final para ver quem poderia aguentar mais tempo de pé", relatou Branson em seu blog.

As imagens foram publicadas nesta terça-feira (7) e mostra os dois caindo na água diversas vezes na tentativa de cumprir o desafio. No final, Obama venceu Branson após se deslocar por 100 metros, contra 50 do bilionário.

"Depois de tudo o que ele fez para o mundo, eu não poderia invejar sua vitória merecida. Agora que ele foi embora, vou voltar para a água para praticar para o próximo desafio", afirmou Branson.

Obama e Michelle voltaram para Washington na última quinta-feira (2) após duas semanas de férias em Palm Springs, na Califórnia, e nas Ilhas Virgens Britânicas. A família continuará em Washington até que a filha mais nova, Sasha Obama, de 15 anos, termine o ensino médio.