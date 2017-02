Empresa contrata grávida no 9º mês e surpreende Itália

Uma italiana que está no 9º mês de gestação foi contratada como funcionária de uma empresa em Veneza, em um caso raro de solidariedade corporativa que está chocando a Itália. Martina Camuffo, de 36 anos, foi contratada pela empresa de web design "The Creative Way", com sede na localidade de Mestre, liderada por dois homens, Samuele Schiavon e Stefano Serene.

Schiavon contou que decidiu contratar a mulher porque teve uma experiência pessoal desagradável com sua esposa, que foi demitida do emprego quando ficou grávida. "Eu entendi as dificuldades da minha esposa. Quando ela informou seus gestores de que estava grávida, foi mandada embora. No mundo corporativo, a maternidade é quase uma condenação. É um absurdo!", relatou o executivo.

Martina Camuffo já tem outro filho e seu bebê deve nascer até o dia 16 de fevereiro. Pelo contrato, já assinado, ela voltará ao trabalho daqui cinco meses. O caso tem ganhado as manchetes dos jornais e sites italianos e gerado discussões no país em favor das mulheres, seus direitos trabalhistas e maternidade.