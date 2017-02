'El País': Rajoy se oferece para ser interlocutor de Trump na Europa e América Latina

Matéria publicada nesta quarta-feira (8) pelo El país conta que chefe o governo da Espanha, Mariano Rajoy, declarou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, através de uma conversa telefônica, que a Espanha está nas melhores condições para ser interlocutor de seu país na Europa e na América Latina, assim como no norte da África e no Oriente Médio.

Segundo a reportagem Donald Trump, prometeu manter uma "cooperação estreita" com o Governo espanhol encabeçado por Mariano Rajoy e pediu, tal como fez com outros líderes europeus, que Espanha "partilhe o fardo do gasto em defesa" da NATO.

> > El País Rajoy se ofrece a Trump como interlocutor en Europa y América Latina

"Os dois líderes acordaram manter uma estreita cooperação em matéria de segurança, economia e luta contra o terrorismo", informou a Casa Branca em comunicado.

"Os dois líderes acordaram manter uma estreita cooperação em matéria de segurança, economia e luta contra o terrorismo", informou a Casa Branca em comunicado

El País afirma que a conversa entre Trump e Rajoy também serviu, segundo a Casa Branca, "para reafirmar a forte aliança bilateral numa série de interesses mútuos" e "prioridades partilhadas, incluindo os seus esforços para eliminar o EI".

O diário espanhol acrescenta que Rajoy escreveu em sua conta no Twitter que a conversa foi "cordial" e que serviu para "seguir fortalecendo as relações em benefício de nossos povos. Somos países aliados".

Segundo o governo, Rajoy mostrou sua disposição a desenvolver uma boa relação com a nova Administração americana, enquanto Trump se interessou de forma especial pela situação da economia espanhola.