Câmara dos Comuns aprova texto e autoriza 'Brexit'

A Câmara dos Comuns aprovou em terceira e última leitura a lei "European Union (Notification of Withdrawal) Bill" que libera o governo de Theresa May de iniciar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Por 494 votos a favor e 122 contrários, o texto foi aprovado na noite desta quarta-feira (8). Pouco antes da votação final, durante a tarde, foram rejeitadas as últimas emendas apresentadas pela oposição para tentar atrasar o projeto.

Agora, o dossiê passa para a aprovação da Câmera dos Lordes, em votação que será realizada no dia 20 de fevereiro. No entanto, em caso de qualquer modificação, a palavra final será da Câmara dos Comuns.

Com a aprovação dentro do cronograma previsto por Theresa May, é muito provável que seu Gabinete consiga aprovar o "Brexit" até março, quando a premier anunciou que iria iniciar o processo.

Para isso, é preciso que o governo ative o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá o início formal ao processo de saída - que deve durar até dois anos.

O "Livro Branco" da separação entre britânicos e UE tem 77 páginas e reflete os 12 pontos para o "divórcio" defendidos publicamente por May em pronunciamento em janeiro.