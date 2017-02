Acordo deve liberar uso de serviços online na União Europeia

Após negociações, o Parlamento Europeu, os Estados-Membros e a Comissão Europeia vão permitir que os consumidores acessem serviços online como Netflix ou Spotify quando viajarem para outros países do bloco a partir de 2018.

A maioria do conteúdo online é inacessível quando um assinante visitava o exterior, devido a uma técnica chamada de bloqueio por geolocalização para proteger os direitos autorais. Com essa medida, o cidadão vai poder assisitir filmes, jogos, programas de entretenimento, ouvir música e até jogar games.

Segundo o vice-presidente da comissão responsável pelo mercado único digital, Andrus Ansip, "qualquer um que contratou um serviço para assistir o seu programa favorito, ouvir música ou assistir a eventos esportivos em casa poderá fazer o mesmo quando viajar na Europa".

Para evitar a utilização indevida e o uso ilegal das novas possibilidades oferecidas aos usuários, as novas regras irão permitir que os prestadores se adaptem a medidas "razoáveis e proporcionais" para efetuarem adequadamente os controles de privacidade. "O acordo é mais um passo nos esforços da União Europeia para derrubar as barreira no mercado único digital", acrescentou Ansip.

A decisão de permitir o acesso a assinaturas de serviços online em outros países do bloco acontece após a UE ter aceitado abolir as cobranças pelo serviço de roaming no uso de aparelhos móveis.