'The Independent': Putin ordena que força aérea esteja pronta para "tempos de guerra"

Matéria publicada nesta terça-feira (7) pelo The Independent conta que de acordo com o ministro da Defesa russo Sergey Shoigu, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que fosse feita uma vistoria à força aérea do país para garantir que está preparada para "tempos de guerra".

"De acordo com a decisão do Supremo Comandante das Forças Armadas, começou uma inspeção às Forças Aeroespaciais para avaliar a prontidão dos órgãos de controle e das tropas para realizar tarefas e treinos de combate", afirmou Shoigu.

"Será dada atenção especial ao alerta de combate, com sistemas de defesa aéreos em tempos de guerra e à prontidão dos grupos aéreos para repelir ataques", continuou o ministro da defesa.

The Independent lembra que em dezembro, Putin afirmou que o país devia reforçar o seu arsenal nuclear e disse que a Rússia conseguia vencer "qualquer potencial agressor"

O diário britânico afirma que a Rússia tem o quarto maior orçamento militar anual do mundo, avaliado em cerca de 66 mil milhões de dólares, cerca de 61 mil milhões de euros. À sua frente estão a Arábia Saudita, a China e, em primeiro lugar, os Estados Unidos.

