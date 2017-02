'El País': Trump e Rajoy conversarão por telefone nesta terça-feira a noite

Matéria publicada nesta terça-feira (7) pelo jornal espanhol El País conta que de acordo com informações da Casa Branca, Donald Trum falará nesta noite por telefone com o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy.

Segundo a reportagem Trump manterá uma conversa telefônica com Rajoy a partir das 21h45. A Casa Branca programou uma chamada vinte minutos depois para o presidente da Turquia, o islamita Recep Tayyip Erdogan.

El País lembra que Trump e Rajoy mantiveram uma conversa telefônica de 20 minutos em 12 de dezembro na qual se comprometeram a manter o estreito nível de confiança na relação bilateral e preservar a relevância dos laços transatlânticos.

