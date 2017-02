'Deutsche Welle': Trump acusa mídia de subnoticiar atentados 

Matéria publicada nesta terça-feira (7) pelo Deutsche Welle conta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a mídia nesta segunda-feira, acusando-a de dar pouca atenção a alguns ataques perpetrados por "terroristas islâmicos radicais".

"O 'Estado Islâmico' (EI) está envolvido em uma campanha de genocídio, cometendo atrocidades mundo afora. Terroristas islâmicos radicais estão determinados a atacar nosso país", disse Trump, em visita ao Comando Central dos EUA em Tampa, na Flórida.

Segundo a reportagem após as declarações do presidente, a Casa Branca divulgou uma lista de 78 ataques terroristas supostamente subnoticiados. O documento, ao qual somente alguns veículos da grande imprensa interncaional tiveram acesso, inclui a cidade, o mês, o ano, o alvo e o autor dos ataques, perpetrados entre setembro de 2014 e dezembro de 2016.

> > Deutsche Welle White House lists 'underreported' attacks - including Berlin, Paris, and Orlando

Presidente volta a atacar imprensa e afirma que ela deu pouca atenção a ataques como o de Paris e Nice, ambos largamente noticiados

Welle aponta que além do ataque executado com um caminhão numa feira natalina em Berlim, em dezembro de 2016, a lista inclui o atentado com um caminhão em Nice, na França, em julho passado; o ataque a uma boate gay em Orlando, em junho; e os ataques de novembro de 2015 em Paris, entre outros atentados que foram largamente noticiados pela mídia internacional.

O diário alemão acrescenta que na sequência das afirmações de Trump, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o presidente acredita que os atentados são "subnoticiados", e não ignorados completamente pela mídia.